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Журналист Мэтью Ли не считает, что приостановка участия РФ в ДСНВ стала сюрпризом

Марина Крижановская
08:54 02.03.2023
Он отметил, что возобновление ДСНВ уже не возможно, но уверен, что это не последнее российско-американское соглашение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Russian Defence Ministry, Global Look Press
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Факт приостановки Россией участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не стал чем-то удивительным. Позиция Соединенных Штатов по украинской проблематике неприемлема для официальной Москвы. Такое мнение выразил американский журналист Мэтью Ли.

Он напомнил и о неоднократных обвинениях Вашингтона в адрес Москвы в якобы нарушениях данного соглашения. Своим мнением Ли поделился на полях Саммита G20 глав министерств иностранных дел в эксклюзивном комментарии «Звезде».

«Это не было сюрпризом. С точки зрения России, позиция США по Украине неприемлема. И не забывайте, что США неоднократно обвиняли Россию в нарушении данного соглашения. Была надежда в прошлом году, когда были запланированы переговоры о возобновлении работы инспекций», - рассказал он корреспонденту.

Он добавил, что возобновление диалога могло быть в Египте, но «все провалилось». При этом журналист не считает, что возобновление ДСНВ возможно, но уверен, что это не последнее российско-американское соглашение.

«И вот сейчас президент Путин приостановил участие России в соглашении. Не думаю что есть реальная надежда на возобновление переговоров по инспекциям в ближайшее время или вообще когда-либо, ведь срок действия соглашения истекает через несколько лет. Думаю, есть надежда, что хотя бы американская сторона продлит действие договора. Но не думаю, что это последнее соглашение по контролю за вооружениями между двумя странами», - заявил Мэтью Ли.

Ранее он рассказал «Звезде», что в мировом сообществе возникнет раскол во мнениях касаемо обстановки на Украине. Поясняя, он отметил, что мирный план, предложенный Китаем, не будет принят западными странами, но и Китай не отступится от своей позиции.

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