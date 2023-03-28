Активность под Донецком: что происходит на полях сражений спецоперации

Минобороны впервые сообщило о перехвате снаряда GLSDB. О ситуации в зоне спецоперации рассказал Валентин Гвоздев.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Огонь автоматического гранатомета «Пламя» корректируется с воздуха. Так десантники уничтожают наблюдательный пункт противника, обнаруженный в ходе разведки.

Дерзкие вылазки, подобные этой, для десантников рабочие будни. Как только выявляются новые позиции врага, группа получает приказ - уничтожить. Передвигаются на гусеничных бронетранспортерах «Ракушка», перед боестолкновением подбираются максимально близко и наносят удар.

Кроме «глаз», так тут называют наблюдательные позиции, здесь располагался небольшой опорный пункт боевиков. Наспех вырытые блиндажи, в которых едва ли можно встать в полный рост, остатки западного вооружения.

При поддержке артиллерии на Донецком направлении штурмовые группы продолжают теснить противника в районе Марьинки. На Авдеевском направлении уничтожены сразу две станции РЭБ американского производства.

Ежедневно продвигаются наши штурмовики и на Краснолиманском направлении. Штурмовые группы поддерживает буксируемая и самоходная артиллерия, разведчики срывают попытки скрытного перемещения войск и техники в ночное время суток.

На Запорожском направлении враг потерял вертолет Ми-8. А средствами ПВО за сутки перехвачены 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и впервые управляемый реактивный снаряд GLSDB. Этот боеприпас представляет собой планирующую авиабобму, совместимую с пусковыми установками HIMARS.

Продолжается обхват Северска - еще одного важного логистического центра украинских боевиков. Общее продвижение российских войск сковывает действия противника и не позволяет оперативно перемещать резервы. Только за минувшие сутки боевики потеряли на основных направлениях СВО почти полтысячи человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.