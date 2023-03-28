Минобороны России впервые сообщило о перехвате боеприпаса GLSDB

Также за сутки были перехвачены 18 украинских снарядов РСЗО HIMARS американского производства.

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Минобороны России сообщило о перехвате украинского боеприпаса GLSDB российскими зенитчиками. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB», - заявил Конашенков.

Еще зенитчики уничтожили 12 украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Пологи (Запорожская область), Голиково, Рубежное, Сватово (ЛНР), Соледар, Волноваха, Владимировка (ДНР), Великий Выселок (Харьковская область).

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглись 96 украинских артиллерийских подразделений и другие войска противника в 114 районах.

Удалось уничтожить радиолокатор наведения украинского ЗРК С-300 в районе Давыдова Брода в Херсонской области.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 404 самолетов, 226 вертолетов, 3 612 беспилотников 414 ЗРК, 8 433 танков и других боевых бронированных машин, 1 074 боевых машин РСЗО, 4 449 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 161 единицы специальной военной автотехники.

Ранее сообщалось, что российский расчет ЗРК С-300В4 отразил групповой ракетный удар HIMARS в районе Сватово.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.