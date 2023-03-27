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Минобороны России сообщило об уничтожении украинского вертолета Ми-8

14:25 27.03.2023
Вражеский вертолет был сбит российскими средствами ПВО в Запорожской области.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В МО РФ сообщили об уничтожении неприятельского вертолета Ми-8. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. 

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Темировка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», - заметил Конашенков. 

Кроме этого, российские зенитчике уничтожили за сутки 13 вражеских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Кременная, Рубежное, Голиково (ЛНР), Марьинка, Ольгинка, Новый Свет (ДНР). 

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглось 93 украинских артиллерийских подразделения, а также другие войска в 107 районах. 

Удалось уничтожить склад боеприпасов неприятеля в районе населенного пункта Берестовое в Харьковской области. Он принадлежал 103-й бригаде территориальной обороны противника. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 404 самолетов, 226 вертолетов, 3 600 беспилотников, 414 ЗРК, 8 421 танка и других боевых бронированных машин, 1 074 боевых машин РСЗО, 4 447 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 146 единиц специальной военной автотехники. 

Также Конашенков заявил, что противник потерял более 400 боевиков на Донецком направлении за сутки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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