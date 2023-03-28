МИД РФ: Москва разочарована итогами голосования в СБ ООН по резолюции по «Северным потокам»

Согласно словам Марии Захаровой, в западных столицах боятся беспристрастного установления истины по инциденту на «Северных потоках».

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В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что Москва разочарована голосованием в Совете Безопасности ООН о проведении расследования терактов на «Северных потоках». Такой комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В силу активного сопротивления западных делегаций документ не набрал достаточного количества голосов для его принятия. Получается, что в западных столицах просто боятся беспристрастного установления истины. Разочарованы итогами голосования», - говорится в комментарии МИД РФ.

Кроме того, в заявлении Министерства иностранных дел России говорится, что из-за нежелания западных стран допускать кого-либо еще к расследованиям по инциденту на газопроводах «Северный поток» упущен шанс направить сигнал о недопустимости таких атак.

«Россия и далее продолжит добиваться принятия всех необходимых мер для определения виновных и привлечения их к ответственности», - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Совет Безопасности Организации Объединенных Наций не принял российскую резолюцию по расследованию диверсии на трубопроводах «Северный поток». Документ не набрал девяти из необходимых 15 голосов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют из-за отказа Совебза ООН от резолюции России по созданию комиссии.