В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД РФ: Москва разочарована итогами голосования в СБ ООН по резолюции по «Северным потокам»

Игнат Далакян
15:22 28.03.2023
Согласно словам Марии Захаровой, в западных столицах боятся беспристрастного установления истины по инциденту на «Северных потоках».
МИД РФ: Москва разочарована итогами голосования в СБ ООН по резолюции по «Северным потокам»
© Фото: Xie E, XinHua, Globallookpress
Читайте нас на:

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что Москва разочарована голосованием в Совете Безопасности ООН о проведении расследования терактов на «Северных потоках». Такой комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В силу активного сопротивления западных делегаций документ не набрал достаточного количества голосов для его принятия. Получается, что в западных столицах просто боятся беспристрастного установления истины. Разочарованы итогами голосования», - говорится в комментарии МИД РФ.

Кроме того, в заявлении Министерства иностранных дел России говорится, что из-за нежелания западных стран допускать кого-либо еще к расследованиям по инциденту на газопроводах «Северный поток» упущен шанс направить сигнал о недопустимости таких атак.

«Россия и далее продолжит добиваться принятия всех необходимых мер для определения виновных и привлечения их к ответственности», - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Совет Безопасности Организации Объединенных Наций не принял российскую резолюцию по расследованию диверсии на трубопроводах «Северный поток». Документ не набрал девяти из необходимых 15 голосов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют из-за отказа Совебза ООН от резолюции России по созданию комиссии.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:23 ОПК
Видео
МО РФ: до конца года производство отдельных образцов боеприпасов вырастет в 7-8 раз
14:33 Армия
МО РФ заявило об уничтожении до 240 украинских боевиков на Донецком направлении за сутки
14:15 В стране и мире
Видео
Эксперт РАН Эйсмонт разъяснил, к чему приведет длительное пребывание космонавтов на МКС
13:43 Армия
Видео
Российский расчет ЗРК С-300В4 отразил групповой ракетный удар HIMARS в районе Сватово
12:39 В стране и мире
Захарова заявила, что США и ФРГ попались на лжи из-за вброса версий взрывов на «Северных потоках»
Популярное
112: врачи смогли остановить распространение некроза у Костомарова
Видео
Мама мальчика Федора рассказала о его реакции на награду от президента
Видео
Разрыв снаряда прервал интервью корреспондента «Звезды» с российским бойцом
Путин рассказал, как нарушил ПДД по время поездки за рулем в Мариуполе
Песков: Путин очень часто использует квартиру в Кремле после начала СВО
В украинском сериале при помощи нейросетей заменили лицо русского актера
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.