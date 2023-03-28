Корабль «Союз МС-22» успешно вернулся на Землю в беспилотном режиме

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Космический корабль «Союз МС-22», поврежденный метеороидом, успешно приземлился в Казахстане, недалеко от города Жезказган. Посадка проводилась в беспилотном режиме. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«С МКС на "Союзе МС-22" доставлены 218 кг грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования», - сообщается в Telegram-канале корпорации.

При посадке приборно-агрегатный отсек корабля сгорел в атмосфере, что не позволит провести анализ повреждений, полученных в космосе.

Напомним, повреждение «Союза МС-22» произошло в конце декабря прошлого года. Метеороид повредил обшивку и систему терморегуляции. Из-за аварии было отложено возвращение российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта NASA Фрэнка Рубио - они полетят на корабле «Союз МС-23».