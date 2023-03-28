Open: Артем Усс мог сбежать из-под домашнего ареста в Швейцарию или Словению

Сын губернатора Красноярского края покинул свою квартиру на чужом авто, но заменил его в нескольких километрах от границы.

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Сын красноярского губернатора Артем Усс мог сбежать из-под домашнего ареста в Италии в соседние страны - Швейцарию или Словению. Об этом сообщает итальянское издание Open. По данным газеты, мужчина покинул свою квартиру на автомобиле, который принадлежит постороннему человеку, но в нескольких километрах от границы сменил машину.

«После того как Усса забрали, он мог произвести замену автомобиля в нескольких километрах от границы для того, чтобы попасть в Швейцарию или Словению по суше», - пишет издание.

Также автор статьи утверждает, что у Усса имеется множество счетов по всему миру - в его распоряжении миллионы евро.

Напомним, Артема Усса по международному ордеру задержали в Италии 17 октября прошлого года и поместили под домашний арест. В США бизнесмена обвиняют в отмывании денег и уклонении от введенных санкций. В конце марта мужчина сломал свой электронный браслет и покинул квартиру, расположенную в Базильо.