Поврежденный корабль «Союз МС-22» успешно отстыковался от МКС без экипажа

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Космический корабль «Союз МС-22», на котором были повреждены система терморегуляции и внешняя обшивка, успешно отстыковался от российского сегмента Международной космической станции. В момент расстыковки экипажа на борту не было - процесс возвращения «Союза» на Землю будет осуществляться в беспилотном режиме и состоится в 14.45 по московскому времени, уточнили в Роскосмосе.

Из-за повреждения корабля был отложен спуск на Землю российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта NASA Фрэнка Рубио. Они вернутся домой на корабле «Союз МС-23», который состыковался со станцией в конце февраля.

Напомним, повреждение «Союза МС-22» произошло в конце декабря прошлого года. Корабль столкнулся с небольшим метеороидом, который летел на скорости 25 тысяч километров в час. В результате была повреждена система терморегуляции, что могло подвергнуть опасности экипаж во время спуска на Землю.