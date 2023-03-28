Постпред Бразилии при ООН выступил за создание международной комиссии по «Северным потокам»

Ранее страна в Совбезе ООН выступила за предложенную Россией резолюцию о создании комиссии по расследованию диверсии на «Северных потоках».

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Бразилия считает, что созданная специальная международная комиссия под эгидой ООН поспособствовала бы расследованию терактов на газопроводах «Северный поток».

Во время состоявшегося заседания Совета Безопасности ООН Бразилия отметила, что ее позицию за создание данной комиссии не стоит рассматривать как критику проводимых Германией, Швецией и Данией расследований. Позицию страны озвучил постпред Бразилии при ООН Рональдо Кошта Фильо.

«Поскольку мы рассматриваем взрывы в Балтийском море как угрозу международной безопасности, комиссия, учрежденная Генеральным секретарем ООН, вполне подходила бы для оказания помощи этому Совету в его решениях», - приводит его слова РИА Новости.

Постпред указал, что отказываясь принять предложенную Россией резолюцию, ответственные за расследования терактов страны должны «поделиться своими заключениями с этим Советом, как можно скорее».

Напомним, 27 марта СБ ООН не принял резолюцию России по расследованию на «Северных потоках». Тогда «За» высказались лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены Совбеза ООН воздержались.

Ранее Госдума призывала ООН провести международное расследование взрывов на «Северных потоках». В ГД РФ отметили, что, согласно результатам расследования американского журналиста Сеймура Херша, в диверсии на «Северных потоках» виновны Соединенные Штаты. В таком случае они должны понести полную ответственность за причинение «многомиллиардного ущерба» России, а также странам региона, включая Германию, Францию и Нидерланды.