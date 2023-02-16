В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Госдума призвала ООН провести международное расследование взрывов на «Северных потоках»

Вероника Волосунова
13:07 16.02.2023
Депутаты требуют проведения расследования на международном уровне, а также чтобы заказчики и исполнители были привлечены к ответственности за многомиллиардный ущерб России.
Госдума призвала ООН провести международное расследование взрывов на «Северных потоках»
© Фото: Eskinder Debebe, UN Photo, Globallookpress
Читайте нас на:

В Госдуме единогласно приняли проект, в котором Россия призывает ООН безотлагательно провести международное расследование диверсии на «Северных потоках», произошедшей в сентябре 2022 года. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Госдумы. 

В Госдуме отметили, что, согласно результатам расследования  американского журналиста Сеймура Херша, в диверсии на «Северных потоках» виновны Соединенные Штаты. В таком случае они должны понести полную ответственность за причинение «многомиллиардного ущерба» России, а также странам региона, включая Германию, Францию и Нидерланды.

«Депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации обращаются к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций с предложением инициировать расследование данного акта международного терроризма, дать правовую оценку этой чудовищной диверсии и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления, поставившего под угрозу безопасность Евразии», - говорится в сообщении.

Ранее в посольстве РФ заявили, что Москва не позволит США умалчивать диверсию на «Северных потоках», поскольку ничего не известно об оставшихся на морском дне зарядах. Дипломат Гиренко назвал эту ситуацию «актом международного терроризма», который требует всестороннего и независимого расследования.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:11 В стране и мире
ГД прекратила действие в России устава совета Европы и 20 договоров с организацией
13:49 Армия
В Минобороны России заявили об уничтожении украинского хранилища ГСМ в районе Полтавы
12:56 В стране и мире
Видео
Украинские боевики обстреляли школу-лицей в Енакиево реактивными снарядами из HIMARS
12:43 В стране и мире
Песков отреагировал на слова Суркова о переговорах по Минским соглашениям
12:06 В стране и мире
Турчак сообщил о направлении Путину доклада рабочей группы по вопросам спецоперации
Популярное
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
Супруга Костомарова рассказала, что пневмония мужа началась с обычного кашля
В Роскосмосе показали спутниковые снимки разрушенной Турции
Посольство США призвало американцев покинуть Россию
Видео
Потоки лавы выплескиваются из вулкана Килауэа на Гавайях
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.