Госдума призвала ООН провести международное расследование взрывов на «Северных потоках»

Депутаты требуют проведения расследования на международном уровне, а также чтобы заказчики и исполнители были привлечены к ответственности за многомиллиардный ущерб России.

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В Госдуме единогласно приняли проект, в котором Россия призывает ООН безотлагательно провести международное расследование диверсии на «Северных потоках», произошедшей в сентябре 2022 года. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Госдумы.

В Госдуме отметили, что, согласно результатам расследования американского журналиста Сеймура Херша, в диверсии на «Северных потоках» виновны Соединенные Штаты. В таком случае они должны понести полную ответственность за причинение «многомиллиардного ущерба» России, а также странам региона, включая Германию, Францию и Нидерланды.

«Депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации обращаются к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций с предложением инициировать расследование данного акта международного терроризма, дать правовую оценку этой чудовищной диверсии и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления, поставившего под угрозу безопасность Евразии», - говорится в сообщении.

Ранее в посольстве РФ заявили, что Москва не позволит США умалчивать диверсию на «Северных потоках», поскольку ничего не известно об оставшихся на морском дне зарядах. Дипломат Гиренко назвал эту ситуацию «актом международного терроризма», который требует всестороннего и независимого расследования.