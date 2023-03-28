Корреспондент «Звезды» показал вблизи пуск сверхзвукового «Москита» в Тихом океане
Целью для ракеты стала морская мишень, которая имитировала корабль противника. Она была успешно поражена.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов показал с близкого расстояния пуск сверхзвуковой ракеты «Москит» на учениях Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота, которые проходят в акватории Японского моря, которое входит в состав Тихого океана.
«Сверхзвуковая ракета "Москит" выходит на траекторию полета. Дистанция - 70 километров. Цель - морская мишень, имитирующая корабль противника», - прокомментировал корреспондент.
Моряки-тихоокеанцы успешно поразили мишень.
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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.