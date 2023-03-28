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Боец ВС РФ рассказал, как освоил управление БМП

05:59 28.03.2023
Раньше военнослужащий с позывным «Кракен» работал трактористом. По его словам, управление БМП он освоил за пару дней.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военнослужащие ВС РФ отработали навыки стрельбы на ходу на полигоне в тыловой зоне спецоперации. Также бойцы тренировались штурмовать опорные позиции противника под минометным обстрелом.

Как рассказал боец с позывным «Шеф», в рамках тренировок военнослужащих группами отправляют на передовую под присмотром командиров роты, и уже там они отрабатывают свои навыки в тех условиях, в которых будут работать впоследствии.

Среди военнослужащих люди разных профессий. Есть и трактористы, и комбайнеры, и врачи.

Боец с позывным «Кракен» до СВО работал трактористом. Он рассказал, что управление БМП не сильно отличается от управления трактором.

«Это очень легко. Научиться ездить очень легко, главное, понять, как оно работает», - поделился он.

Техническая часть, по словам «Кракена», значительно отличается - другой двигатель, другая коробка передач и не только, однако ему хватило двух дней, чтобы привыкнуть к машине.

«За пару дней я научился на ней ездить так, как будто я на ней всю жизнь ездил», - отметил он.

Ранее «Звезда» рассказала о тренировке ПВО Западной зоны ответственности, в котором участвовали истребители. Они поднимались в воздух для отработки идентификации условной цели и перехвата.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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