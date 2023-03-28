Сверхзвуковые крылатые «Москиты» поразили цель на учениях в Японском море

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Швартовы отданы, якорь поднят. Корабли Тихоокеанского флота выходят из тесной бухты Золотой Рог при помощи портовых буксиров. На борту ракетных катеров проекта 1241 - сверхзвуковые крылатые «Москиты». А идущий по соседству «Маршал Крылов» несет на себе измерительные комплексы для отслеживания тренировочных ракетных пусков.

«За ходом ракетных стрельб будет наблюдать экипаж корабля-контролера «Маршала Крылова», на борту которого мы и находимся. Приморская флотилия разнородных сил Тихоокеанского флота выполняет прохождение узкостей, на фоне символа Владивостока - Русского моста и выходит в акваторию Японского моря. В район проведения тактический учений», - рассказал наш корреспондент Максим Низкодубов.

Путь к морскому полигону «Крылов» пробивает через ледовое поле. Выйдя в заданный район, экипаж приступает к подготовке ракетного пуска. В целях безопасности корабль-контролер патрулирует закрытую морскую зону. Вблизи которой не должно быть посторонних кораблей или низколетящих объектов.

Гвардейский ракетный катер 3-го ранга «Р-261» занимает стартовую точку и устанавливает радионавигационный контакт с кораблем-контролером. Затем - предстартовая подготовка, установка параметров цели. И сам пуск.

«Сверхзвуковая крылатая ракета "Москит" выходит на траекторию полета. Дистанция 70 км. Цель - морская мишень, имитирующая корабль противника», - следит за ходом учений наш корреспондент.

Специалисты радиотехнической боевой части «Маршала Крылова» сопровождают крылатую ракету на протяжении всего времени ее полета. С момента запуска до поражения цели. В расчетное время плавучая мишень уничтожена.

Главный командный пункт управления - на «Маршале Крылове» - это глаза и уши другого боевого корабля, ракетного катера, который выполняет зачетное задание. Траектория и скорость полета ракеты, точность поражения цели - все показатели отображаются на приборах радиотехнической боевой части корабля-контролера.

«Точность поражения мы отслеживаем путем отображения на индикаторах траектории полета ракеты. Соответственно, сопоставляем местоположение самой цели и траекторию полета ракеты. В данном случае, мы наблюдали полет двух ракет. И они летели в сторону мишени», - рассказал командир радиотехнической боевой части корабля-контролера «Маршал Крылов» Александр Худошин.

Противокорабельный ракетный комплекс «Москит» поражает надводные цели и транспортные суда противника, идущие на скорости до 100 узлов. При этом 50-градусная жара или крепкий арктический мороз не способны вывести оружие из строя. А благодаря небольшим размерам и маневренности ракетных катеров проекта 1241, на которых и установлены «Москиты», уходить от встречного ракетного удара экипажу гораздо легче, чем более крупным противолодочным кораблям.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.