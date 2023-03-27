Дипломат Биричевский заявил, что Россия не исключает никаких вариантов ответа на санкции

Российский МИД предупредил Запад о готовности ответить на новый пакет санкций и опасности раскручивания «санкционной спирали».

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Россия готова зеркально ответить на новый пакет санкций, но все же рассчитывает на благоразумие Запада и надеется, что удастся избежать раскручивания «санкционной спирали». Об отношении Москвы к новому витку санкций директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский рассказал в интервью РИА Новости.

«Не исключаем никаких вариантов ответа на западные нелегитимные рестрикции», - заявил дипломат.

По словам представителя МИДа, у России достаточно рычагов для адекватного ответа, есть «соответствующие инструменты».

«Готовы к любому развитию событий», - подчеркнул дипломат.

Дмитрий Биричевский выразил надежду, что до крайностей дело не дойдет.

«Не хотел бы говорить о сценариях экономического, продовольственного и энергетического "апокалипсиса", к которому может привести раскручивание санкционной спирали», - отметил представитель МИДа.

В российском внешнеполитическом ведомстве полагаются на здравый смысл западных политиков и понимание ими «бесперспективности и ущербности санкционного противостояния с Россией».

Напомним, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что западные санкции не способны потопить российскую экономику. На съезде РСПП Путин привел данные, свидетельствующие о росте ВВП и товарооборота.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отметил, России был нанесен самый сильный в новейшей истории санкционный удар, и Запад безуспешно пытался обрушить финансовую систему нашей страны и нарушить экономические связи.