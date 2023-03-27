В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Дипломат Биричевский заявил, что Россия не исключает никаких вариантов ответа на санкции

Ирина Елагина
07:03 27.03.2023
Российский МИД предупредил Запад о готовности ответить на новый пакет санкций и опасности раскручивания «санкционной спирали».
Дипломат Биричевский заявил, что Россия не исключает никаких вариантов ответа на санкции
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда
Читайте нас на:

Россия готова зеркально ответить на новый пакет санкций, но все же рассчитывает на благоразумие Запада и надеется, что удастся избежать раскручивания «санкционной спирали». Об отношении Москвы к новому витку санкций директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский рассказал в интервью РИА Новости.

«Не исключаем никаких вариантов ответа на западные нелегитимные рестрикции», - заявил дипломат.

По словам представителя МИДа, у России достаточно рычагов для адекватного ответа, есть «соответствующие инструменты».

«Готовы к любому развитию событий», - подчеркнул дипломат.

Дмитрий Биричевский выразил надежду, что до крайностей дело не дойдет.

«Не хотел бы говорить о сценариях экономического, продовольственного и энергетического "апокалипсиса", к которому может привести раскручивание санкционной спирали», - отметил представитель МИДа.

В российском внешнеполитическом ведомстве полагаются на здравый смысл западных политиков и понимание ими «бесперспективности и ущербности санкционного противостояния с Россией».

Напомним, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что западные санкции не способны потопить российскую экономику. На съезде РСПП Путин привел данные, свидетельствующие о росте ВВП и товарооборота.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отметил, России был нанесен самый сильный в новейшей истории санкционный удар, и  Запад безуспешно пытался обрушить финансовую систему нашей страны и нарушить экономические связи.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:03 В стране и мире
Дипломат Биричевский заявил, что Россия не исключает никаких вариантов ответа на санкции
06:26 Армия
Видео
Экипажи Су-25 ушли от ударов ПВО противника с помощью маневрирования
04:41 В стране и мире
В МИД заявили, что РФ может потребовать компенсации за «Северные потоки»
03:28 В стране и мире
Глава МИД Сербии рассказал, почему страна не вводит санкции против России
01:21 В стране и мире
Израильская полиция применила водометы в отношении протестующих против судебной реформы
Популярное
Путин рассказал, как нарушил ПДД по время поездки за рулем в Мариуполе
Песков: Путин очень часто использует квартиру в Кремле после начала СВО
В украинском сериале при помощи нейросетей заменили лицо русского актера
Видео
Фьюри назвал Усика «маленьким крысенышем» после отмены боя
Видео
Альтштейн: при попадании сибирской язвы в легкие удается спасти только 50% больных
Видео
Лукашенко предупредил о страшном ответе на применение снарядов с обедненным ураном на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.