О чем Владимир Путин говорил с предпринимателями на съезде РСПП

Рост ВВП и другие позитивные тенденции в российской экономике выделил Владимир Путин, выступая на съезде РСПП.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений об отечественной экономике и попытках Запада ее разрушить на выступлении перед делегатами съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Президент отметил, что наш бизнес активно занимает место ушедших иностранных компаний. По словам главы государства, Европа пророчила России депрессию и обещала массовый дефицит, но сама же сейчас столкнулась с этими проблемами. Константин Коковешников наблюдал за встречей президента с деловыми кругами.

Это первая встреча Владимира Путина с представителями российских деловых кругов с начала специальной военной операции. И прошла она в довольно неожиданном месте - Московском международном доме музыки.

На входе делегатов съезда Российского союза промышленников и предпринимателей встречал оркестр. А тут же за столиками по соседству им предлагали сыграть, как уверяют, в любимую настольную игру Си Цзиньпина.

Разговор с предпринимателями Владимир Путин начал с оценки состояния дел в экономике. Основной показатель в ней - валовый внутренний продукт - все что производят внутри страны. Из-за введенных против России западных санкций летом прошлого года он просел. Но сейчас восстанавливается.

«В целом внешнеторговый оборот за 2022 год вырос на 8,15 %, до 850 млрд доллров, экспорт вырос на 19,2 %, а импорт сократился. Профицит составит 332 млрд долларов, это на 70% больше чем в 2021 году. Мы с вами в Доме музыки. Вот такая хорошая музыка», - заявил президент.

Во многом, по словами Владимира Путина, заслуга, в том числе, тех предпринимателей, которые - несмотря на трудности - не стали сворачивать производство в России.

«Мы знаем, кто дает советы нашим недоброжелателям, как нас ущемить, но кто остался здесь и работает, оказались умнее, эффективнее тех, кто уехал. И успех очевидный. Очевидно, что государство продолжит делать все, чтобы взаимодействие укреплялось», - подчеркнул Путин.

Но главное, выросло потребление внутри страны - товаров и сырья, которые долгое время уходили на запад. Уже в апреле, говорит Владимир Путин, Россия выйдет на увеличение товарооборота.

«Внутренний спрос вышел на траекторию долгосрочного роста, в нем стабильность рынка труда, увеличение зарплат, снижение инфляции. По итогам марта инфляция будет меньше 4%. Ясно, что это будет целевая инфляция. Это будет ниже, чем в странах еврозоны, которые ждут коллапса российской экономики. Вспомним американского писателя, который говорил ,что слухи о его смерти преувеличены. Также можно сказать и про нашу экономику», - отметил Путин.

Год назад под давлением западных стран из России ушли многие зарубежные компании. Не стало некоторых привычных брендов одежды, продуктов и мебели. Однако вместо дефицита в нашей стране, эти действия авторов санкций обернулись рекордной инфляцией в Европе.

«Запад сам столкнулся с такими проблемами, они предлагают вместо салата перейти на репу, но и за ней придется к нам ехать. Без наших удобрений тоже будет сложно, чтобы повысить урожайность у себя. Вспоминается русская пословица: не рой другому яму, а то сам туда попадешь», - напомнил президент.

Похожее Россия уже переживала в 2014-м, когда против нашей страны ввели эмбарго на поставку западных продуктов питания. Но тогда эту нишу начали занимать отечественные производители.

«Сейчас возможностей еще больше, и бизнес не может их упустить. Некоторые захотят вернуться. Ситуация уникальная. Это верно для обрабатывающей промышленности, для внутреннего туризма», - выразил уверенность президент.

Первый удар западных санкций российская экономика выдержала. Но скоро ей предстоит столкнуться с новыми вызовами.

«Я понимаю угрозы в среднесрочной перспективе. Но я уверен, мы и их преодолеем. Чтобы это не наступило, действовать нужно прямо сейчас», - заявил Путин.

Для этого инструменты, запущенные правительством - промышленная ипотека и так называемые бережливые технологии, которые по словам президента необходимо внедрять повсеместно.

«Знаю, что многие крупные компании, включая «Росатом», ГАЗ, КамАЗ применяют это. Значительный рост и в ОПК. Хотел бы отдельно поблагодарить коллег за эту работу», - сказал глава государства.

Владимир Путин отмечает особую созидательную роль предпринимателей. И говорит, что пришло время социальной ответственности для бизнеса.

«Конечно, бизнес прежде всего бизнес, это не социальное учреждение. Ответственный предприниматель - настоящий гражданин России, который понимает и действует в ее интересах. Не прячет активы в офшорах. Слышишь, там надежнее, а теперь смех и аплодисменты», - отметил президент.

Но самое интересное начинается, когда Владимир Путин вступает в диалог с российскими предпринимателями. В ответ на выступление одного из них, рассказавшего, что он сам не ожидал, что несмотря на санкции добьется таких внушительных финансовых показателей, президент рассказал и о нравах европейцев, которые, по его словам, всегда оглядывались на окрики Вашингтона, о своих взаимоотношениях с друзьями в Германии.

«Мы неоднократно говорил о том, что основные партнеры были немецкие компании, и они оглядывались на княгиню за океаном. Боялись делать какой-то шаг и думали, как придумать шаг по сотрудничеству. Но я вспоминаю пословицу знаменитую. Мы с друзьями шутим, мы же соседи, тараканов называют прусаки, а в Германии - русаки. Известна шутка такая, что русскому хорошо - для немца смерть. Вряд ли кто-то другой смог бы ответить на те вызовы, о которых вы упомянули. Эти вызовы побуждают нас к эффективной работе, и у вас это получилось», - подчеркнул Путин.

В диалоге с главой итальянской компании, которая не стала отказываться от сотрудничества с Россией, Владимир Путин предложил уточнить понятие «недружественные страны». Иногда бизнесмены оттуда несут ответственность за действия собственного правительства.

«В оборот вошло словосочетание недружественные страны. Оно вообще не отражает. У нас есть недружественные элиты, недружественные правители. Это некорректно. У нас очень много друзей, вот вы один из них», - сказал Путин.

В ответ на действия Запада, заблокировавшего российские золото-валютные резервы, правительство запретило вывод дивидендов инвесторам из недружественных стран.

«Перерегистрируетесь. И будет все хорошо. У нас нет хорошо и плохого следователя. У нас все хорошие», - заметил Путин.

Владимир Путин предлагает смягчить ограничения и разрешить вывод дохода от ценных бумаг. В том случае он будет направлен на проекты внутри России.

«Мы обсуждали... Предложили назвать дружественная компания из недружественной страны. Ну вы потренируйтесь еще», - сказал президент.

Когда приходит очередь вопросов из зала, модератор дискуссии Александр Шохин просит передать микрофон одному из участников и тут же теряется от количества вопросов.

В последний раз с представителями российских деловых кругов Владимир Путин встречался сразу после начала спецоперации. Тогда лишь одного присутствия на этой встрече в Кремле оказалось достаточным, чтобы ввести против бизнесменов персональные санкции. Сегодня, когда санкций уже столько, что Россия обогнала по их количеству даже Иран, на это научились не обращать внимания. А в любом кризисе видеть прежде всего возможности для развития.

Сразу после съезда РСПП Владимир Путин провел отдельную встречу с членами бюро его правления. Но она уже пошла без участия камер.