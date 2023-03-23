Мишустин: по России был нанесен самый сильный в новейшей истории санкционный удар

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Главной целью экономических санкций коллективного Запада стал российский народ. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе кабмина перед депутатами Госдумы РФ. С его слов, по стране был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории еще не было.

«Запад в самом начале пытался заверить, будто санкции не направлены против наших граждан. И если тогда на этот счет особых иллюзий не было, то сейчас даже далекому от глобальной политики человеку понятно, что главной целью был именно российский народ. Они пытались обрушить нашу финансовую систему, чтобы люди не могли пользоваться банковскими картами, стремились нарушить экономические и хозяйственные связи», - сказал Мишустин.

Своими агрессивными действиями США и их партнеры заставляли собственные компании покидать российский рынок, чтобы с полок магазинов пропали привычные всем товары, а на улице оказались российские сотрудники данных организаций, добавил Мишустин.