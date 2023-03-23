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Китай стал соавтором проекта резолюции РФ о расследовании диверсии на «Северных потоках»

Максим Крюков
23:32 23.03.2023
В документе содержится призыв к генсеку ООН Антониу Гутерришу создать комиссию, которая будет расследовать инцидент на газопроводах.
Китай стал соавтором проекта резолюции РФ о расследовании диверсии на «Северных потоках»
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Китайская Народная Республика стала соавтором проекта резолюции России о расследовании теракта на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.

Он добавил, что голосование в Совете Безопасности ООН по российскому проекту резолюции намечено на 22:00 (по московскому времени) 27 марта.

«Соавторами текста выступили китайцы, могут появиться и другие страны», - написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в документе содержится призыв к генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу создать специальную комиссию, которая будет расследовать инцидент на трубопроводах.

По словам первого заместителя постпреда, российская сторона добросовестно на протяжении месяца проводила экспертную работу над текстом и исключила все противоречивые моменты для конструктивно настроенных партнеров. Однако, как отметил Полянский, у представителей западных стран, которые демонстративно не принимали участие в разработке проекта резолюции, остался лишь один «аргумент» - настаивать на том, что международное расследование не требуется, так как Запад полностью доверяет сведениям, представленным Копенгагеном, Стокгольмом и Берлином.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в Москве не питают особых ожиданий от проводимых западными странами расследований взрывов на «Северных потоках». По словам главы российского внешнеполитического ведомства, в России не только не ожидают транспарентности в расследовании совершения диверсий на трубопроводах, но и того, что до общественности доведут ее результаты.

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