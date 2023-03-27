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В МИД заявили, что РФ может потребовать компенсации за «Северные потоки»

Марина Крижановская
04:41 27.03.2023
В ведомстве добавили, что Запад постоянно активно саботирует работу по проекту резолюции.
В МИД заявили, что РФ может потребовать компенсации за «Северные потоки»
© Фото: Danish Defense Ministry, GlobalLookPress
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С течением времени Россия может потребовать у Запада выплаты компенсации за подрыв на газовых магистралях «Северный поток». Но при этом страны Запада продолжают саботаж работ. С таким заявлением в ходе интервью РИА Новтси выступил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Не исключаем впоследствии и постановки вопроса о компенсации ущерба в результате подрыва газопроводов "Северный поток"», - рассказал он агентству.

Дипломат Биричевский добавил, что несмотря ни на что, Россия продолжит расследование случившегося и будет настаивать на вовлечении ее в открытый международный процесс с обязательным участием ее представителей.

«Но и здесь западные страны активно саботируют работу по проекту резолюции, ссылаются на отсутствие "добавленной стоимости" у международного расследования. Несмотря на это, мы намерены продолжать настаивать на проведении всестороннего и открытого международного расследования с обязательным участием российских представителей», - сообщил Дмитрий Биричевский.

Ранее британское издание написало, что военно-морские силы Дании и Швеции патрулировали район «Северных потоков» незадолго до диверсии.The Times сообщает, что сразу после того, как один из кораблей оказался в районе острова Борнхольм, туда направились корвет ВМС Швеции и разведывательный самолет национальных ВВС. По мнению бывшего сотрудника датских разведслужб Якоба Корсбо, наблюдатели не просто так курсировали на месте взрыва газопроводов.

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