Армия Разрыв снаряда прервал интервью корреспондента «Звезды» с российским бойцом Валентин Гвоздев Боец 2-го армейского корпуса успел рассказать о том, что враг пытается досаждать беспилотниками, сбрасывая с них ВОГи. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев брал интервью у бойца Вооруженных сил России с позывным Компьютер на Северском направлении. «Ну, досаждают в основном "птичками". С воздуха прилетают, сбрасывают ВОГи. Мы продвигаемся активно...» - успел рассказать боец 2-го армейского корпуса. После этого послышался свист и звук разрыва. Неприятельский снаряд разорвался на некотором отдалении, но достаточно близко, чтобы до всех дошла серьезность ситуации. Съемочная группа и интервьюируемый заняли места в укрытии. «Весело у вас тут», - подытожил корреспондент. Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы РСЗО «Град» в зоне спецоперации. А «Звезда» показала кадры штурма украинских позиций под Угледаром. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика