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Разрыв снаряда прервал интервью корреспондента «Звезды» с российским бойцом

Валентин Гвоздев
17:23 27.03.2023
Боец 2-го армейского корпуса успел рассказать о том, что враг пытается досаждать беспилотниками, сбрасывая с них ВОГи.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев брал интервью у бойца Вооруженных сил России с позывным Компьютер на Северском направлении. 

«Ну, досаждают в основном "птичками". С воздуха прилетают, сбрасывают ВОГи. Мы продвигаемся активно...» - успел рассказать боец 2-го армейского корпуса. 

После этого послышался свист и звук разрыва. Неприятельский снаряд разорвался на некотором отдалении, но достаточно близко, чтобы до всех дошла серьезность ситуации. Съемочная группа и интервьюируемый заняли места в укрытии. 

«Весело у вас тут», - подытожил корреспондент. 

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы РСЗО «Град» в зоне спецоперации. 

А «Звезда» показала кадры штурма украинских позиций под Угледаром.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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