Разрыв снаряда прервал интервью корреспондента «Звезды» с российским бойцом
Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев брал интервью у бойца Вооруженных сил России с позывным Компьютер на Северском направлении.
«Ну, досаждают в основном "птичками". С воздуха прилетают, сбрасывают ВОГи. Мы продвигаемся активно...» - успел рассказать боец 2-го армейского корпуса.
После этого послышался свист и звук разрыва. Неприятельский снаряд разорвался на некотором отдалении, но достаточно близко, чтобы до всех дошла серьезность ситуации. Съемочная группа и интервьюируемый заняли места в укрытии.
«Весело у вас тут», - подытожил корреспондент.
Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы РСЗО «Град» в зоне спецоперации.
А «Звезда» показала кадры штурма украинских позиций под Угледаром.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.