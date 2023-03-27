Российские артиллеристы поразили украинские позиции огнем РСЗО «Град»

Российские артиллеристы работают в тесном взаимодействии с разведывательными подразделениями.

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Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных реактивных систем залпового огня «Град» в ходе специальной военной операции на Украине. Огонь РСЗО эффективно подавляет вражеские цели.

122-мм реактивные снаряды поражают командные пункты и фортификационные сооружения, районы сосредоточения сил, а также артиллерийские батареи украинских боевиков. Артиллеристы работают в тесном взаимодействии с разведывательными подразделениями. Для разведки целей и корректировки огня они используют беспилотные летательные аппараты. После каждой стрельбы машины скрытно меняют позицию, перезаряжаются и наносят новый удар.

Ранее «Звезда» показала кадры работы артиллеристов ВС РФ по прикрытию наступления штурмовиков в районе Марьинки. Пока пехота штурмует Марьинку, артиллерия мешает противнику подвозить подкрепление.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.