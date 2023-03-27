Опубликованы кадры последствий украинского обстрела колледжа в Мелитополе

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

«Звезда» публикует кадры с места артиллерийского обстрела Мелитополя вооруженными формированиями Украины, в результате которого пострадал колледж.

Удар по зданию был нанесен сегодня утром. В это время в учебном заведении шли занятия. В результате удара пострадали четыре человека.

Кроме того, корреспондент «Звезды» Владислав Кустов заявил, что украинские боевики обстреляли Калининский район Донецка из реактивных систем залпового огня, есть жертвы. По его словам, националисты выпустили четыре снаряда. Судя по осколкам, это были ракеты, выпущенные из РСЗО HIMARS.

Ранее «Звезда» показала видео со штурмом украинских позиций под Угледаром.