В стране и мире Украинские боевики обстреляли здание колледжа в Мелитополе Алексей Курильченко Как сообщил Владимир Рогов, в результате обстрела, предварительно, пострадали четыре человека. © Видео: Вконтакте, ДОНЕЦК ДНР НОВОСТИ ДОНБАСС РОССИЯ НОВОРОССИЯ СВО © Фото: Вконтакте, ДОНЕЦК ДНР НОВОСТИ ДОНБАСС РОССИЯ НОВОРОССИЯ СВО Читайте нас на: Сегодня утром в Мелитополе прогремело несколько взрывов. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, украинские боевики нанесли по городу артиллерийский удар - было повреждено несколько зданий, пострадали люди. «Частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы. В колледже с 8.00 шли занятия. По предварительной информации, пострадали четыре человека, несколько зданий повреждены», - написал Рогов в своем Telegram-канале. Предположительно, националисты обстреляли город из населенного пункта Орехово. Ранее в городе произошел взрыв автомобиля. Жертвой теракта стал сотрудник городской администрации. Экспертное мнение и аналитика