Журналист Брестовицкий объяснил причины недовольства израильтян судебной реформой

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Недовольство жителей Израиля судебной реформой связано с тем, что вносимые изменения в закон дадут правительству больше полномочий и сделают суды более зависимыми от властей. Об этом «Звезде» рассказал израильский журналист Борис Брестовицкий. По его словам, реформа нарушит баланс между законодательной и судебной ветвями властей.

«На данный момент большую часть судей в Верховном суде Израиля выбирают сами судьи. Реформа идет к тому, чтобы большую часть судей выбирало действующее правительство, чтобы подчинить суды правительству, что неправильно с точки зрения законодательной и судебной власти. Система судей действительно нуждается в изменениях, но не таким образом», - рассказал журналист.

По словам эксперта, часть проблем судебной системы страны связана с тем, что у Израиля нет своей конституции. Власти разработали комплект законов под названием «Основной закон», но он не может в полной мере заменить конституцию. Также люди возмущены законами, которые внедряются параллельно с судебной реформой.

«Внедряется закон имени Арье Дери - предыдущего премьера Израиля. Он позволит лицам, отсидевшим за уголовное преступление, снова стать членами парламента или правительства. Еще тихо приняли в первом чтении закон "О решении недееспособности премьер-министра". На самом деле этот закон имеет пункты о невозможности уголовного преследования действующего премьер-министра - кроме статей об измене родине или на сексуальной почве. То есть если премьер совершил коррупционное преступление, то против него даже следствие нельзя открыть», - рассказал Брестовицкий.

Напомним, в Израиле 26 марта на улицы вышло более полумиллиона человек, протестуя против судебной реформы. Известно, что против людей полиция применяла водометы. Премьер страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что приостановит рассмотрение реформы.