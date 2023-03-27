Востоковед Звягельская объяснила масштабность протестов против судебной реформы в Израиле

По словам эксперта, протестующие против судебной реформы могут снова выйти на улицы, если реформу заморозят ненадолго, чтобы успокоить толпу.

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Беспорядки, вспыхнувшие в Израиле после судебной реформы, начались из-за того, что жители страны восприняли данный закон как удар по собственным социальным гарантиям. Об этом «Звезде» рассказала востоковед, руководитель Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Ирина Звягельская.

«Очевидно, что израильское общество мобилизовалось сейчас, ведь предлагаемая реформа воспринимается как удар по имеющимся социальным гарантиям. Говорят даже, что это "серьезный удар по израильской демократии"», - рассказала руководитель.

Масштабы протестов, по мнению эксперта, могут вынудить власти страны заморозить рассмотрение реформы. Однако, если правительство спустя небольшое время возобновит рассмотрение закона, это вновь приведет к народным волнениям.

«Если станет ясно, что реформа отложена на короткое время - чтобы страсти улеглись, - то, я думаю, протесты будут продолжаться, но не в таком масштабе. Если же реформа будет заморожена надолго - именно под влиянием протестов, - то по этому вопросу все успокоятся. Но в Израиле есть еще много проблем - например, палестинский вопрос, который тоже волнует людей», - рассказала Звягельская.

Напомним, в Израиле 26 марта на улицы вышло более полумиллиона человек, протестуя против судебной реформы. Известно, что против людей полиция применяла водометы.