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Президент Израиля призвал кабмин немедленно остановить принятие судебной реформы

Елизавета Потейчук
08:14 27.03.2023
Кроме того, анонсировано обращение премьер-министра Израиля.
Президент Израиля призвал кабмин немедленно остановить принятие судебной реформы
© Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Globallookpress
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Президент Израиля Ицхак Герцог обратился к правительству стран6ы с требованием немедленно остановить процедуру принятия судебной реформы. По данным газеты The Jerusalem Post, израильский лидер обратился к главам партий в Кнессете, коалиции и оппозиции как к единому целому и призвал поставить население превыше всего. Вместе с тем ожидается выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Людей охватывает тревога. Безопасность, экономика, общество - все находится под угрозой. Взоры всего народа Израиля обращены к вам. Ради единства народа Израиля, ради ответственности я призываю вас немедленно прекратить законодательную деятельность», - указал Герцог.

Напомним, 26 марта на улицы Израиля вышли около 630 тысяч человек, выразившие протест против судебной реформы, которая в прошлом месяце была принята в первом чтении парламентом страны. Так, в Тель-Авиве на массовых шествиях собрались около 300 тысяч человек.

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