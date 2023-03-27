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Замглавы МИД РФ Богданов заявил, что Россия озабочена протестами в Израиле

Елизавета Потейчук
10:32 27.03.2023
Основная задача - чтобы протесты не затрагивали безопасность людей, а также российского посольства и генконсульства, отметил замглавы МИД РФ Богданов.
Замглавы МИД РФ Богданов заявил, что Россия озабочена протестами в Израиле
© Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Globallookpress
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Москва с озабоченностью следит за обстановкой в Израиле на фоне массовых демонстраций, но при этом считает происходящее внутренним делом государства. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

«Мы не вмешиваемся. Конечно, с озабоченностью следим за обстановкой. Разумеется, это внутреннее дело. Главное, чтобы это не вылилось в серьезные проблемы, которые затрагивали бы безопасность людей, наше посольство в Тель-Авиве, генконсульство в Хайфе», - сказал Богданов в беседе с РИА Новости.

Напомним, в воскресенье, 26 марта, на улицы Израиля вышли свыше 600 тысяч человек. Волна многотысячных протестов прошла по стране против судебной реформы. Вскоре президент Израиля Ицхак Герцог обратился к правительству страны с требованием немедленно остановить процедуру принятия указанной реформы.

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