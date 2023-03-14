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Глава Мелитополя рассказала о гибели сотрудника администрации при взрыве машины

Ирина Елагина
22:25 14.03.2023
Преступники подложили самодельное взрывное устройство и подорвали машину сотрудника администрации Мелитополя.
Глава Мелитополя рассказала о гибели сотрудника администрации при взрыве машины
© Фото: vrogov Telegram
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Жертвой взрыва автомобиля в районе Кировского рынка в Мелитополе стал сотрудник городской администрации Иван Ткач. О гибели коллеги сообщила глава администрации Мелитополя Галина Данильченко в своем Telegram-канале.

«Сегодня в результате вероломной террористической атаки погиб наш коллега - Иван Иванович Ткач. Отец, муж, дедушка», - написала Данильченко и выразила соболезнование родным и близким Ткача.


Данильченко считает случившееся терактом, организованном украинскими силовиками.

«В очередной раз фашистский киевский режим проявил себя. Преступники будут отвечать по всей строгости закона, следственные службы работают над установлением личностей убийц», - подчеркнула Данильченко.

Ранее сообщалось, что днем 14 марта в Мелитополе в результате взрыва самодельного устройства был уничтожен автомобиль, при взрыве пострадали два человека: мужчина и женщина - их увезли на скорой в больницу. Мощность взрыва оценивается в 1 кг в тротиловом эквиваленте.

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