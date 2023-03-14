Опубликованы кадры с места взрыва автомобиля в Мелитополе
Член главного совета администрации региона Владимир Рогов назвал происшествие очередным «терактом режима Зеленского».
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
Опубликованы кадры с места взрыва автомобиля в Мелитополе. О происшествии сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Нет сомнения, что это очередной теракт режима Зеленского, направленный на дестабилизацию в регионе и срыв восстановления мирной жизни в Запорожской области», - написал в своем Telegram-канале Владимир Рогов.
Согласно сообщению, взрыв произошел на улице Кирова в Мелитополе. По словам Рогова, на месте инцидента на данный момент работают экстренные службы.
В администрации города сообщили, что в результате взрыва пострадал один человек. Он госпитализирован, на данный момент ему оказывается необходимая медицинская помощь.