В стране и мире Опубликованы кадры с места взрыва автомобиля в Мелитополе Игнат Далакян Член главного совета администрации региона Владимир Рогов назвал происшествие очередным «терактом режима Зеленского». © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости Читайте нас на: Опубликованы кадры с места взрыва автомобиля в Мелитополе. О происшествии сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Нет сомнения, что это очередной теракт режима Зеленского, направленный на дестабилизацию в регионе и срыв восстановления мирной жизни в Запорожской области», - написал в своем Telegram-канале Владимир Рогов. Согласно сообщению, взрыв произошел на улице Кирова в Мелитополе. По словам Рогова, на месте инцидента на данный момент работают экстренные службы. В администрации города сообщили, что в результате взрыва пострадал один человек. Он госпитализирован, на данный момент ему оказывается необходимая медицинская помощь. Экспертное мнение и аналитика