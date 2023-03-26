Китай и Гондурас установили дипотношения

Ранее Тайвань объявил о разрыве дипломатических отношений с Гондурасом на фоне заявлений последнего о существовании одного Китая.

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Китай и Гондурас установили дипломатические отношения. Сообщение об этом распространило Центральное телевидение Китая.

«Китай и Гондурас установили дипломатические отношения 26 марта», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на этом фоне Тайвань заявил о разрыве дипотношений с Гондурасом. Сообщается, что власти Центральноамериканской страны признают существование одного Китая и считают официальный Пекин единственным законным правительством страны.

В минувшее воскресенье стало известно о планах экс-главы Тайваня Ма Индзю посетить материковый Китай. Это станет первым за 74 года подобным визитом. Уточняется, что поездка будет носить частный характер.