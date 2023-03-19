Экс-глава администрации Тайваня впервые посетит материковый Китай

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Первый за 74 года визит экс-главы администрации Тайваня на материковый Китай запланирован на конец марта 2023 года. О предстоящем посещении Ма Инцзю ряда городов на материковой части КНР сообщило Центральное информационное агентство острова.

По информации СМИ, это будет частный визит, цель которого «поклониться предкам» и познакомить молодых студентов из «Школы Дацзю» Фонда Ма Ин-цзю «с историей Китая». В планах поездки - посещение Нанкина, Уханя, Чанши и Шанхая.

В программе визита посещение мест, связанных с революцией 1911 года и войной против Японии, а также встречи со студентами в Уханьском, Хунаньском и Фуданьском университетах.

Ожидается, что 20 марта Ма Инцзю озвучит детали своей поездки в Китай.

Напомним, что председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии закрытия первой сессии ВСНП 14-го созыва заявил о твердом намерении «придерживаться принципа "одного Китая" и соблюдать консенсус 1992 года, активно содействовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива».