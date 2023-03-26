Гондурас разорвал дипотношения с Тайванем в пользу Китая

МИД Гондураса объявил о разрыве дипломатических отношений с Тайбэем по поручению президента страны Сиомары Кастро.

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Гондурас и Тайвань прекратили дипломатические отношения. Сначала о разрыве объявило Министерство иностранных дел центральноамериканской страны (это было сделано по поручению президента страны Сиомары Кастро), затем МИД островного государства принял решение полностью прекратить двустороннее сотрудничество.

«Государственный секретарь по иностранным делам и международному сотрудничеству, по поручению президента республики, проинформировал Тайвань о решении разорвать дипломатические отношения между двумя странами», - говорится в заявлении, которое было опубликовано в Twitter-аккаунте МИД Гондураса.

Также отмечается, что Тегусигальпа признает существование только одного Китая и назвали власти Китайской Народной Республики единственным законным правительством этой страны.

Ранее директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов прокомментировал заявление Еврокомиссии о выделении €3 млн на «улучшение восприятия ЕС» в Китае. По его мнению, Евросоюз пытается донести до официального Пекина стремление сохранить нормальные отношения.