Киев закроет доступ к мощам в пещерах Киевско-Печерской лавры
Киевский режим ограничил доступ к мощам христианских святых в пещерах Киевско-Печерской лавры. В связи с этим молитва в Крестовоздвиженском, Аннозачатьевском храмах и храме в честь Собора всех преподобных Печерских (Теплый храм) будет невозможна. Об этом заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела канонической УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.
«Отныне доступ к Ближним и Дальним пещерам музеем будет прекращен из-за работы комиссии», - говорится в сообщении, которое было опубликовано на официальном сайте УПЦ.
Отмечается, что сотрудники рабочей группы будут определять уровень сохранности «культурных ценностей». Так в Министерстве культуры и информационной политики Украины называют мощи преподобных и другие святыни.
В УПЦ также выразили беспокойство методами «определения состояния сохранности этих святынь», которые, вероятно, будут применять специалисты комиссии.
«Закрытие пещер заповедником без предупреждения является беспрецедентным проявлением ограничения прав украинских верующих», - резюмировали в Синодальном информационно-просветительском отделе УПЦ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев показал, что свобода вероисповедания на Украине находится «в заложниках у бандитов». Таким образом Захарова прокомментировала недавнее высказывание министра культуры Украины Александра Ткаченко. Напомним, он выдвинул условие монахам Киево-Печерской лавры и призвал их перейти в раскольническую ПЦУ.