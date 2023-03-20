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Киев закроет доступ к мощам в пещерах Киевско-Печерской лавры

Максим Крюков
23:32 20.03.2023
В УПЦ отметили, что закрытие пещер заповедником без предупреждения является беспрецедентным проявлением ограничения прав украинских верующих.
Киев закроет доступ к мощам в пещерах Киевско-Печерской лавры
© Фото: Maksym Polishchuk, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Киевский режим ограничил доступ к мощам христианских святых в пещерах Киевско-Печерской лавры. В связи с этим молитва в Крестовоздвиженском, Аннозачатьевском храмах и храме в честь Собора всех преподобных Печерских (Теплый храм) будет невозможна. Об этом заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела канонической УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.

«Отныне доступ к Ближним и Дальним пещерам музеем будет прекращен из-за работы комиссии», - говорится в сообщении, которое было опубликовано на официальном сайте УПЦ.

Отмечается, что сотрудники рабочей группы будут определять уровень сохранности «культурных ценностей». Так в Министерстве культуры и информационной политики Украины называют мощи преподобных и другие святыни.

В УПЦ также выразили беспокойство методами «определения состояния сохранности этих святынь», которые, вероятно, будут применять специалисты комиссии.

«Закрытие пещер заповедником без предупреждения является беспрецедентным проявлением ограничения прав украинских верующих», - резюмировали в Синодальном информационно-просветительском отделе УПЦ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев показал, что свобода вероисповедания на Украине находится «в заложниках у бандитов». Таким образом Захарова прокомментировала недавнее высказывание министра культуры Украины Александра Ткаченко. Напомним, он выдвинул условие монахам Киево-Печерской лавры и призвал их перейти в раскольническую ПЦУ.

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