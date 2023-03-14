Минкульт Украины предложил монахам Киево-Печерской лавры перейти в раскольническую ПЦУ

Украинский министр добавил, что их решение может быть простимулировано совместной работой Минкульта, специалистов и правоохранителей.

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Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) заявила, что монахи из канонической Украинской православной церкви (УПЦ) могут перейти в ПЦУ и таким образом остаться жить в Киево-Печерской лавре.

Речь идет о предписании монахам УПЦ покинуть принадлежащие национальному заповеднику «Киево-Печерская лавра» здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что о выселении монахов из Лавры не говорится, добавив, что «у них всегда есть выбор».

«Никто не ставит вопрос о выселении монахов. Речь идет о возвращении имущества, принадлежащего государству. Если кто и должен выезжать, то это те руководители, которые вели незаконную застройку на территории ЮНЕСКО на протяжении многих лет: митрополиты Павел (Лебедь), Антоний (Паканич), синодальное управление, администрация УПЦ, а уже потом можно говорить обо всех остальных», - приводит его слова РИА Новости.

Также украинский министр предупредил, что «ситуация может коренным образом измениться», отреагировав на слова митрополита Павла - наместника Киево-Печерской лавры - о том, что монахи не станут освобождать помещения и переходить в ПЦУ. Ткаченко сказал, что их решение «простимулирует» совместная работа украинского Минкульта, специалистов и правоохранителей.

Сутками ранее митрополит Павел заявил, что монахов не выселить из Киево-Печерской лавры. Вместе с тем, настоятель монастыря подчеркнул, что действия украинского Минкульта - это произвол и беззаконие, и этим распоряжениям нельзя подчиняться.

Ситуацию по поводу выселения монахов из Киево-Печерской лавры в беседе со «Звездой» прокомментировал религиозный и общественный деятель, иерей Юрий (Георгий) Максимов. Он сравнил давление украинских властей на каноническую УПЦ до и после начала специальной военной операции, сказав, что до ее начала «они душили одной рукой, а после этого стали двумя руками душить».