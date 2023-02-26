Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что Минские соглашения были подписаны только для того, чтобы дать Киеву время вооружиться.

© Фото: Пресс-служба президента РФ

Американский журналист, автор скандального расследования об участии США в диверсии на трубопроводах «Северный поток», Сеймур Херш назвал Минские соглашения отвратительными.

«На мой взгляд, Минские соглашения отвратительны», - сказал он в эксклюзивном интервью на канале RT.

Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель снова подтвердила, что Минские соглашения были подписаны лишь для того, чтобы дать Киеву время вооружиться. На откровенный разговор Меркель пошла в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом. Они вели беседу от имени экс-президента Украины Петра Порошенко. Со слов экс-канцлера, в период с 2014 по 2021 год официальный Киев получил огромное количество «помощи» от коллективного Запада.

Не так давно президент Украины Владимир Зеленский разоткровенничался в беседе со Spiegel. По его словам, он сам остановил выполнение договоренностей под предлогом, что их якобы нельзя выполнять.