Адвокат Трампа заявил, что экс-президент серьезно опасался ареста

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Бывший президент США Дональд Трамп действительно опасался своего ареста 21 марта и «ничего не придумывал». Об этом заявил его адвокат Джо Такопина, передает RT.

По его словам, Трампу стало известно о том, что 20 марта планируется встреча Секретной службы и представителей полицейского департамента Нью-Йорка, на которой будет обсуждаться доставка экс-президента в суд.

«Он предположил на основании этих утечек, что это (арест. - Прим.ред.) произойдет», - сказал Такопина.

Адвокат добавил, что Трамп «ничего не придумывал» и не хочет, чтобы его арестовали.

Ранее Трамп заявил о том, что его планируют арестовать, и призвал своих сторонников к протестам. Позже стало известно, что бывшего американского лидера собирается допросить окружная прокуратура Нью-Йорка. Трампа подозревают в манипуляциях с финансовыми документами в ходе избирательной кампании. Правоохранители считают, что Трамп заплатил 130 тысяч долларов за молчание о связи актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс, а затем провел эти траты как судебные издержки в ходе избирательной кампании.