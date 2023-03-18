Прокуратура Манхэттена известила Трампа о его задержании 21 марта

Экс-президент США Дональд Трамп считает уголовное дело «охотой на ведьм» и призвал американцев к протестам.

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Экс-президент США Дональд Трамп рискует оказаться за решеткой 21 марта. Об этом бывший хозяин Белого дома сообщил в соцсети Truth Social.

«Ведущий кандидат от Республиканской партии и бывший президент Соединенных Штатов Америки будет задержан во вторник на следующей неделе», - заявил Трамп.

О предстоящем аресте Трампа уведомила прокуратура округа Манхэттен, которая расследует в отношении него уголовное дело. Он считает все обвинения надуманными и сам обвинил окружного прокурора в «коррумпированности» и «политизированности», призвав американцев к протестам.

«Выходите на протесты, верните нашу страну!» - обратился к подписчикам Трамп.

Ранее Трамп заявил, что готов за за сутки решить конфликт на Украине в случае победы на выборах.



