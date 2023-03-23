Трамп показал письмо, которое может доказать его непричастность по делу о выплатах порноактрисе

Экс-президент США опубликовал документ, который якобы подтверждает, что его бывший юрист Майкл Коэн «заплатил» за молчание порноактрисы Сторми Дэниэлс по собственной инициативе.

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Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал завершить судебное разбирательство в отношении него по делу о выплате денег актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс. В качестве доказательства своей непричастности бывший глава Белого дома опубликовал документ, якобы подтверждающий, что его бывший юрист Майкл Коэн «заплатил» за молчание девушки по собственной инициативе.

«Смотрите, что обнаружилось - письмо от адвоката Коэна в Федеральную избирательную комиссию. Оно носит полностью оправдывающий характер и должно немедленно положить конец охоте на ведьм, которую проводит окружной прокурор Манхэттена», - написал 45-й президент США в своей соцсети Truth Social.

По его словам, Коэн признается, что он сделал это сам. Политик добавил, что окружному прокурору следует продолжить преследовать преступников, «чтобы люди могли ходить по улицам Нью-Йорка и не быть убитыми».

Кроме того, Дональд Трамп в подтверждение своих слов приложил письмо советника Коэна Стивена Райана, датированное 8 февраля 2018 года и направленное в ФИК. В нем Райан написал, что еще до начала выборов президента Соединенных Штатов в 2016 году его клиент из собственных средств выплатил порядка $130 тысяч порноактрисе Дэниэлс, упомянутой в документе под ее настоящим именем - Стэфани Клиффорд.

В тексте также отмечается, что американский политик, его компания Trump Organization и предвыборный штаб не имеют отношения к данному переводу ни напрямую, ни косвенно.

Ранее стало известно, что окружная прокуратура Нью-Йорка допросит Дональда Трампа по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. Издание New York Times полагает, что вызов Трампа для дачи показаний неминуемо приведет к уголовному преследованию 45-го президента Соединенных Штатов. Дэниелс стала объектом всеобщего внимания в 2018 году незадолго до старта предвыборной гонки в США. Тогда СМИ выяснили, что адвокат Трампа платил ей за умалчивание своей связи с кандидатом на высший пост в стране.