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Трамп показал письмо, которое может доказать его непричастность по делу о выплатах порноактрисе

Максим Крюков
02:24 23.03.2023
Экс-президент США опубликовал документ, который якобы подтверждает, что его бывший юрист Майкл Коэн «заплатил» за молчание порноактрисы Сторми Дэниэлс по собственной инициативе.
Трамп показал письмо, которое может доказать его непричастность по делу о выплатах порноактрисе
© Фото: Ron Sachs, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал завершить судебное разбирательство в отношении него по делу о выплате денег актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс. В качестве доказательства своей непричастности бывший глава Белого дома опубликовал документ, якобы подтверждающий, что его бывший юрист Майкл Коэн «заплатил» за молчание девушки по собственной инициативе.

«Смотрите, что обнаружилось - письмо от адвоката Коэна в Федеральную избирательную комиссию. Оно носит полностью оправдывающий характер и должно немедленно положить конец охоте на ведьм, которую проводит окружной прокурор Манхэттена», - написал 45-й президент США в своей соцсети Truth Social.

По его словам, Коэн признается, что он сделал это сам. Политик добавил, что окружному прокурору следует продолжить преследовать преступников, «чтобы люди могли ходить по улицам Нью-Йорка и не быть убитыми».

Кроме того, Дональд Трамп в подтверждение своих слов приложил письмо советника Коэна Стивена Райана, датированное 8 февраля 2018 года и направленное в ФИК. В нем Райан написал, что еще до начала выборов президента Соединенных Штатов в 2016 году его клиент из собственных средств выплатил порядка $130 тысяч порноактрисе Дэниэлс, упомянутой в документе под ее настоящим именем - Стэфани Клиффорд.

В тексте также отмечается, что американский политик, его компания Trump Organization и предвыборный штаб не имеют отношения к данному переводу ни напрямую, ни косвенно.

Ранее стало известно, что окружная прокуратура Нью-Йорка допросит Дональда Трампа по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. Издание New York Times полагает, что вызов Трампа для дачи показаний неминуемо приведет к уголовному преследованию 45-го президента Соединенных Штатов. Дэниелс стала объектом всеобщего внимания в 2018 году незадолго до старта предвыборной гонки в США. Тогда СМИ выяснили, что адвокат Трампа платил ей за умалчивание своей связи с кандидатом на высший пост в стране.

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