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Захарова заявила, что украинские дети в Европе подвергаются секс-эксплуатации

Сергей Лебедев
21:53 26.03.2023
Несовершеннолетние в ЕС регулярно сталкиваются с проблемами маргинализации.
Захарова заявила, что украинские дети в Европе подвергаются секс-эксплуатации
© Фото: Пресс-служба МИД РФ, РИА Новости
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В Европе украинские дети часто подвергаются сексуальной эксплуатации. Об этом в воскресенье заявила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Дипломат отметила, что несовершеннолетние регулярно сталкиваются с проблемами маргинализации.

По ее словам, на фоне множества проблем, с которыми дети сталкиваются в ЕС, озабоченность «евроатлантистов» судьбами несовершеннолетних, эвакуированных РФ, является циничной и лицемерной. Так, например, в ФРГ ювенальные службы активно забирают детей из семей беженцев.

«Поводом отобрать ребенка может послужить, например, повышение родителями голоса», - отметила Мария Захарова.

Напомним, ранее Международный уголовный суд выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам детей Марии Львовой-Беловой. В Москве отметили, что решение МУС для РФ не имеет юридического значения. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, прокурор Международного уголовного суда попросту выполняет заказы западных хозяев.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана. Также его фигурантами стали судьи этой организации - Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айтала и Серхио Херардо Угальде Годинес. 

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