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Сборная России по футболу обыграла Ирак со счетом 2:0

Сергей Лебедев
20:01 26.03.2023
Товарищеский матч прошел в Санкт-Петербурге.
Сборная России по футболу обыграла Ирак со счетом 2:0
© Фото: Сергей Мамонтов, РИА Новости
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Сборная России по футболу обыграла Ирак со счетом 2:0. Товарищеский матч прошел сегодня в Санкт-Петербурге. Это первая победа нашей сборной за последние 180 дней.

Счет открылся только во втором тайме. Первый гол забил Алексей Миранчук. Второй мяч оформил Сергей Пиняев - это дебют 18-летнего футболиста. 

Напомним, Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной, побив рекорд Дмитрия Сычева. Ему сейчас 18 лет 4 месяца и 24 дня.

Ранее сборная России в Тегеране сыграла вничью с командой Ирана. Товарищеский матч закончился со счетом 1:1. 

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