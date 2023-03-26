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Футболист Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России, забив мяч в сегодняшнем товарищеском матче с командой Ирака. Он отличился в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дней.

Предыдущий же рекорд был за Дмитрием Сычевым. Он в товарищеской игре против сборной Югославии 19 мая 2002 года забил гол в возрасте 18 лет 6 месяцев и 23 дней.

Напомним, товарищеский матч Россия-Ирак прошел сегодня в Санкт-Петербурге. Это первая домашняя игра для сборной РФ. Она закончилась со счетом 2:0 в нашу пользу.

В минувший четверг состоялась игра между командами РФ и Ирана. Она прошла в Тегеране и завершилась со счетом 1:1.