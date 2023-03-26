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«Вы сломали нашу нацию»: как НАТО начало преступную операцию против Югославии

Алексей Самолетов
18:15 26.03.2023
24 марта 1999 года силы НАТО начали бомбардировки Югославии. Удары западного военного блока продолжались 78 дней.
«Вы сломали нашу нацию»: как НАТО начало преступную операцию против Югославии
© Фото: Darko Dozet, CC BY-SA 3.0, Wikimedia
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Вечером 24 марта 1999 года началась трагедия, шлейф которой тянется до сих пор. Бомбардировки Югославии, которые в течении 78 дней проводило НАТО, альянс называет операцией «Союзная сила».

Однако весь мир говорит именно о бомбардировках практически беззащитной страны, которые унесли жизни более чем двух с половиной тысяч мирных людей, в том числе детей.

В годовщину начала бомбардировок, европейские информационные ленты опубликовали скандальное требование австрийского экономиста «немедленно убрать памятник» детям, погибшим при бомбардировке, поскольку, по его словам, этот памятник представляет собой «гнусное искажение фактов».

Дополнило это выступление еще более циничное заявление американского посла в Сербии, который выразив формальные соболезнования семьям погибших при бомбардировках, высказал надежду, что сербы оставят свои обиды ради «лучшего будущего».

Официальный Белград тут же отреагировал на реплику американского дипломата. Президент Александр Вучич на траурных мероприятиях, посвященных годовщине бомбардировок, четко и ясно высказал не только свое мнение, но и мнение всего сербского народа.

«Мы сможем забыть только тогда, когда нас не станет. И этому нет оправдания...Вы сломали нашу нацию, вы убивали наших детей. Но вы нас не убили, этот народ будет жить, этот народ будет жить вопреки вашим попыткам», - сказал он.

Две с половиной тысячи погибших – это только мирные жители. По данным Белграда, всего во время бомбардировок погибли около пяти тысяч человек, еще почти тысяча – пропали без вести. В 1999-м на головы жителей, тогда еще Югославии, в течение 78 дней обрушилось более 14 тысяч авиабомб и около трех тысяч крылатых ракет.

Подробнее о том, как под предлогом свободы и демократии, ради своих интересов НАТО начало военную операцию против суверенной Югославии и теперь пытается заставить сербов забыть об этом, смотрите в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой». 

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