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Историк Рогулев назвал две страны, которые были кровно заинтересованы в событиях Югославии

Анна Назайкина
11:40 25.03.2023
Двум европейским державам было важно раздробить Югославию, чтобы можно было «разделять и властвовать», заявил эксперт.
Историк Рогулев назвал две страны, которые были кровно заинтересованы в событиях Югославии
© Фото: MID_RF, Twitter.com, GlobalLookPress
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Свои цели в Югославии были у ряд стран Европы, однако «кровно» заинтересованы в произошедшем были только две державы. Об этом в беседе с «360» доктор исторических наук, директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

Сильная Югославия была не нужна Западу, объяснил историк, добавив, что поводом для начала военной операции стали заявления Запада о том, что в косовской автономии якобы идут этнические чистки.

По словам Рогулева, больше всего события в Югославии в тот момент были выгодны для Германии и Британия, эти страны на протяжении долгого времени были активны на Балканах.

«Вот эти две европейские державы, были, что называется, кровно заинтересованы в событиях Югославии», - сказал эксперт.

Историк заметил, что именно этим двум европейским державам было важно разделить Югославию, чтобы прийти к тому моменту, когда можно «разделять и властвовать».

Напомним, что 24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против суверенной Югославии, которая в документа блока получила название «Союзная сила». Следует отметить, что Североатлантический альянс использовал свои силы без согласования с ООН.

Накануне, в день 24-й годовщины начала бомбардировок, у посольства Сербии в Москве почтили память жертв агрессии НАТО.

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