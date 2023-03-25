Вучич спросил у руководства НАТО, кто дал право альянсу бомбить Югославию в 1999 году

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В годовщину бомбардировок Югославии войсками НАТО президент Сербии Александр Вучич задал вопрос руководству Североатлантического блока, кто дал альянсу право убивать местных жителей.

«Прошло 24 года с тех пор, как вы отторгали у нас часть страны, убивали детей и мирных граждан, военных и полицейских. Откуда у вас право убивать наших военных и полицейских, кто вам дал это право?!» - передает его слова РИА Новости.

Сербский лидер отметил, что войска НАТО осуществили нападение на суверенное и свободное государство, подчеркнув, что представители альянса при этом оправдывали бомбардировки стремлением избежать «гуманитарной катастрофы».

«Вы не предотвращали никакую гуманитарную катастрофу, вы вооружали повстанческие группы в свободной и суверенной стране, которая ни на пядь, ни одним пальцем на ноге не вступила на территорию другого государства», - заявил Вучич.

Когда инициаторы агрессии НАТО поняли, что им не удается получить формально-правовое одобрение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, они решили обойтись без него, отметил лидер Сербии. После этого, по словам Вучича, 19 членов Североатлантического блока собрались и напали на его страну.

Ранее посол Соединенных Штатов в Сербии Кристофер Хилл выразил соболезнования семьям погибших при бомбардировках Югославии силами НАТО в 1999 году и надежду на то, что сербский народ забудет о своих обидах. Он отметил, что приверженность США партнерству с Сербией непоколебима. Обе страны, по его словам, совместно могут построить лучшее будущее, которого заслуживает сербский народ.