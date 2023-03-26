Боррель пригрозил санкциями за размещение ядерного оружия в Белоруссии

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Евросоюз готов ответить новыми санкциями на размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Размещение Белоруссией российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Белоруссия может остановить это, это ее выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями», - написал Боррель в Twitter.

Напомним, накануне Владимир Путин сообщил, что Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие. К 1 июля завершится строительство специального хранилища для ТЯО. Также президент отметил, что 3 апреля наша страна начнет обучать белорусские экипажи работе с переоборудованными для применения тактического оружия самолетами.

Кроме того, Минску передали ракетный комплекс «Искандер». При этом глава государства подчеркнул, что само тактическое ядерное оружие Россия не передает Белоруссии, а лишь размещает свое.

Поводом для таких действий стало в том числе решение Великобритании передать Украине снаряды с обедненным ураном. Владимир Путин предупреждал, что РФ будет вынуждена реагировать.