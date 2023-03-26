Путин заявил, что Россия и Китай не создают военный союз

У Москвы и Пекина есть сотрудничество в сфере военно-технического взаимодействия, отметит президент РФ.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин в интервью СМИ заявила, что Российская Федерация и Китайская Народная Республика не создают военный союз.

«Мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза», - сказал он.

Российский лидер объяснил, что между Москвой и Пекином идет взаимодействие в военно-технической сфере.

«Мы не скрываем, у нас все прозрачно. Там нет ничего секретного», - добавил Путин.

Глава государства отметил, что между РФ и КНР установлено военное сотрудничество. Он также обратил внимание на то, что Россия проводит совместные военные учения не только с Китаем, но и с другими державами.

В понедельник, 20 марта, китайский лидер Си Цзиньпин приехал в Россию с трехдневным государственным визитом. Следует отметить, что это был первый зарубежный визит председателя КНР после того, как его переизбрали на этот высокий пост.