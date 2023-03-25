В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Камчатский пожарный проплыл 40 метров в холодной воде за ребенком на льдине

Ян Брацкий
08:05 25.03.2023
По счастливой случайности, ребенка на льдине заметили и сразу сообщили спасателям, которые оперативно доставили девочку на берег.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Игорь Подгорный, РИА Новости
Читайте нас на:

Камчатский пожарный Николай Шаров, рискуя жизнью, спас маленькую девочку, которую на льдине уносило в бухту Крашенинникова. Для этого мужчине пришлось проплыть в ледяной воде 40 метров. Все случилось внезапно. Школьники играли на льду в районе гражданского пирса, небольшая льдина откололась и течение стало уносить ее вместе с ребенком. Сигнал тревоги поступил на пункт специальной пожарно-спасательной части №1 ФГКУ «Специальное управление ФПС №79 МЧС России».

«Сели на боевую машину, добрались до места. Решили, что справимся сами. Пришлось залезть в воду. Разделся, зацепили меня веревкой, добрался до ребенка и оттолкал льдину обратно. Девочка была спокойная, приветливая. Это не героический поступок, это просто наша работа», - рассказал Николай Шаров.

Действовать пришлось быстро, течение в этом месте достаточно сильное, ребенок мог запаниковать, да и сама льдина в любой момент могла расколоться.

«Все было на адреналине, думал только о девочке, чтобы она не замерзла, чтобы льдина не раскололась. Когда выбрался на берег, ребята стали собирать снаряжение, а меня отправили греться в машину», - вспомнил Николай.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые связались с матерью ребенка. Подоспели врачи скорой помощи. К счастью, их помощь не понадобилась, ребенок даже не успел до конца понять, что произошло.

«Созванивался с матерью девочки, все у них хорошо. Для ребенка это было маленьким приключением, девочка с четвертого класса, пошалила немножко и не рассчитала. Сама она себя чувствует хорошо», - отметил пожарный.

В этот раз все закончилось благополучно, уточнил Николай Шаров, но в следующий раз рядом может никого не оказаться. Поэтому родителям необходимо поговорить со своими детьми и объяснить им, где играть не стоит и почему выходить на лед весной особенно опасно.

Подтверждение тому, недавний трагический случай на Волге, где под лед провалилась группа молодых людей. Все произошло в ночь на 20 марта в селе Диево-Городище Ярославской области. Среди погибших оказался основатель музыкальной группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов. Позже спасателям удалось обнаружить и поднять из воды его тело.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:39 В стране и мире
«Ъ»: Украина повысит тарифы на прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба»
06:30 В стране и мире
Видео
Жители Донецка показали свои дома после очередного налета украинских РСЗО
04:21 В стране и мире
Байден назвал сближение России и КНР сильно преувеличенным
03:21 В стране и мире
Defense News: ВВС США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A
00:33 В стране и мире
Вучич спросил у руководства НАТО, кто дал право альянсу бомбить Югославию в 1999 году
Популярное
В украинском сериале при помощи нейросетей заменили лицо русского актера
Видео
Фьюри назвал Усика «маленьким крысенышем» после отмены боя
Видео
Альтштейн: при попадании сибирской язвы в легкие удается спасти только 50% больных
Видео
МО РФ: применение боеприпасов с обедненным ураном негативно скажется на населении Украины
«За храбрость»: как будет выглядеть учрежденная Путиным новая медаль
Видео
Лукашенко предупредил о страшном ответе на применение снарядов с обедненным ураном на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.