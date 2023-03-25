Камчатский пожарный проплыл 40 метров в холодной воде за ребенком на льдине

По счастливой случайности, ребенка на льдине заметили и сразу сообщили спасателям, которые оперативно доставили девочку на берег.

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Камчатский пожарный Николай Шаров, рискуя жизнью, спас маленькую девочку, которую на льдине уносило в бухту Крашенинникова. Для этого мужчине пришлось проплыть в ледяной воде 40 метров. Все случилось внезапно. Школьники играли на льду в районе гражданского пирса, небольшая льдина откололась и течение стало уносить ее вместе с ребенком. Сигнал тревоги поступил на пункт специальной пожарно-спасательной части №1 ФГКУ «Специальное управление ФПС №79 МЧС России».

«Сели на боевую машину, добрались до места. Решили, что справимся сами. Пришлось залезть в воду. Разделся, зацепили меня веревкой, добрался до ребенка и оттолкал льдину обратно. Девочка была спокойная, приветливая. Это не героический поступок, это просто наша работа», - рассказал Николай Шаров.

Действовать пришлось быстро, течение в этом месте достаточно сильное, ребенок мог запаниковать, да и сама льдина в любой момент могла расколоться.

«Все было на адреналине, думал только о девочке, чтобы она не замерзла, чтобы льдина не раскололась. Когда выбрался на берег, ребята стали собирать снаряжение, а меня отправили греться в машину», - вспомнил Николай.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые связались с матерью ребенка. Подоспели врачи скорой помощи. К счастью, их помощь не понадобилась, ребенок даже не успел до конца понять, что произошло.

«Созванивался с матерью девочки, все у них хорошо. Для ребенка это было маленьким приключением, девочка с четвертого класса, пошалила немножко и не рассчитала. Сама она себя чувствует хорошо», - отметил пожарный.

В этот раз все закончилось благополучно, уточнил Николай Шаров, но в следующий раз рядом может никого не оказаться. Поэтому родителям необходимо поговорить со своими детьми и объяснить им, где играть не стоит и почему выходить на лед весной особенно опасно.

Подтверждение тому, недавний трагический случай на Волге, где под лед провалилась группа молодых людей. Все произошло в ночь на 20 марта в селе Диево-Городище Ярославской области. Среди погибших оказался основатель музыкальной группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов. Позже спасателям удалось обнаружить и поднять из воды его тело.