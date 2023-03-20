РИА Новости: найдено тело основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова

В ночь на понедельник музыкант провалился под лед при переходе акватории Волги.

© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России

Погиб основатель популярной российской музыкальной группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов. Его тело достали из Волги и уже опознали.

«Это тело Свиргунова, его опознали», - передает РИА Новости слова источника в экстренных службах.

Напомним, происшествие случилось в ночь на 20 марта в селе Диево-Городище в Ярославской области. Дмитрий Свиргунов и еще четыре человека провалились под лед, когда переходили акваторию реки Волга.

«Были спасены и переданы бригаде скорой помощи двое человек - 1 мужчина и 1 женщина, по уточненной информации, мужчина позже скончался. Трое человек пропали без вести. В 13.55 найдено тело одного мужчины», - отмечают в МЧС.

В данный момент продолжаются поисково-спасательные работы. К ним привлекли 20 человек и семь единиц техники.