В стране и мире В стране и мире В стране и мире

РИА Новости: найдено тело основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова

Сергей Лебедев
17:10 20.03.2023
В ночь на понедельник музыкант провалился под лед при переходе акватории Волги.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России
Читайте нас на:

Погиб основатель популярной российской музыкальной группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов. Его тело достали из Волги и уже опознали.

«Это тело Свиргунова, его опознали», - передает РИА Новости слова источника в экстренных службах.

Напомним, происшествие случилось в ночь на 20 марта в селе Диево-Городище в Ярославской области. Дмитрий Свиргунов и еще четыре человека провалились под лед, когда переходили акваторию реки Волга. 

«Были спасены и переданы бригаде скорой помощи двое человек -  1 мужчина и 1 женщина, по уточненной информации, мужчина позже скончался. Трое человек пропали без вести. В 13.55 найдено тело одного мужчины», - отмечают в МЧС.

В данный момент продолжаются поисково-спасательные работы. К ним привлекли 20 человек и семь единиц техники.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:02 В стране и мире
ЦБ обязал банки использовать только российские сервисы по внутренним переводам
17:56 В стране и мире
В Белом доме сообщили о сильном желании Байдена поговорить с Си Цзиньпином
17:10 В стране и мире
Видео
РИА Новости: найдено тело основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова
16:44 Вопросы истории
Умер последний советский летчик, который бомбил Берлин
15:03 В стране и мире
Видео
В России автоматически продлили срок действия прав, истекших в 2022 году
Популярное
Видео
Путин призвал отказаться от принципа «хватать и не пущать» в работе с бизнесом
Видео
Путин за рулем автомобиля оценил восстановление Мариуполя
«КП»: Роману Костомарову ампутировали обе ноги по колено
Видео
Путин заявил, что Западу даже за репой придется обратиться к России
Видео
Суд запретил блогерам Чекалиным пользоваться интернетом
Видео
Момент взрыва на территории здания погранслужбы ФСБ в Ростове попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.