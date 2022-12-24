МИД: Россия сохранит объем прокачки по нефтепроводу «Дружба» через Украину

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Россия рассчитывает сохранить существующие объемы прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» в 2023 году. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин поделился с РИА «Новости» прогнозом поставок нефти в Венгрию, Словакию и Чехию по трубопроводу «Дружба», который проходит по территории Украины.

«Насколько нам известно, в ноябре в "Транснефти" подтвердили получение уведомления от "Укртранснафты" о повышении с 1 января 2023 года тарифов на прокачку нефти через трубопровод "Дружба", пролегающий по территории Украины», - отметил дипломат.

Представитель МИДа также добавил, что президент «Транснефти» 20 декабря в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что «в следующем году объем прокачки нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в Венгрию, Словакию и Чехию сохранится на уровне этого года».

Напомним, что Украина намерена в 2023 году повысить плату за транзит российской нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию на 2,1 евро за тонну, до 13,6 евро.