В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД: Россия сохранит объем прокачки по нефтепроводу «Дружба» через Украину

Ирина Елагина
04:25 24.12.2022
По трубопроводу «Дружба» нефть поступает в Венгрию, Словакию и Чехию.
МИД: Россия сохранит объем прокачки по нефтепроводу «Дружба» через Украину
© Фото: Виктор Толочко РИА Новости
Читайте нас на:

Россия рассчитывает сохранить существующие объемы прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» в 2023 году. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин поделился с РИА «Новости» прогнозом поставок нефти в Венгрию, Словакию и Чехию по трубопроводу «Дружба», который проходит по территории Украины.

 «Насколько нам известно, в ноябре в "Транснефти" подтвердили получение уведомления от "Укртранснафты" о повышении с 1 января 2023 года тарифов на прокачку нефти через трубопровод "Дружба", пролегающий по территории Украины», - отметил дипломат.

Представитель МИДа также добавил, что президент «Транснефти» 20 декабря в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что «в следующем году объем прокачки нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в Венгрию, Словакию и Чехию сохранится на уровне этого года».

Напомним, что Украина намерена в 2023 году повысить плату за транзит российской нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию на 2,1 евро за тонну, до 13,6 евро.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:27 В стране и мире
Число погибших из-за пожара в кемеровском приюте выросло до 20
22:23 В стране и мире
Песков: Путин получает достоверную информацию о ходе спецоперации
17:19 В стране и мире
Путин прибыл в Тулу на совещание по обеспечению потребностей ВС РФ
16:29 Армия
Видео
В Минобороны России рассказали об уничтожении украинского штурмовика Су-25 и вертолета Ми-8
15:05 В стране и мире
LCI: два человека погибли в результате стрельбы в Париже
Популярное
Видео
Путин признался, что верит в Деда Мороза
Видео
Ад для украинских боевиков: кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» на Артемовском направлении
В России уберут возрастную маркировку школьной и религиозной литературы
Видео
Путин заявил, что он и сейчас считает братским народ Украины
Видео
Шойгу отметил количество добровольцев в войсках, их более 20 тысяч человек
Видео
Путин заявил о необходимости развивать арсенал современных ударных средств в ВС РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.