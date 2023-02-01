В Минэнерго РФ сообщили об отсутствии проблем с прокачкой нефти по трубопроводу «Дружба»

До этого компания «Транснефть» сообщила о попытке обстрела нефтеперекачивающей станции трубопровода «Дружба» 31 января.

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Министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что трудностей с прокачкой нефти по трубопроводу «Дружба» пока нет. Так, компания «Транснефть» сообщила агентству РИА Новости, что украинские боевики вечером 31 января предприняли попытку обстрела нефтеперекачивающей станции трубопровода «Дружба».

«Пока ("Транснефть". - Прим. ред.) не уведомила, это означает, что нет никаких пока проблем, хотя там есть, наверное, какие-то повреждения, но они не повлияли на работу нефтепровода», - цитирует агентство слова Шульгинова.

В «Транснефти» также проинформировали, что трубопровод работает штатно, после попадания снаряда по территории станции пострадавших не зафиксировано.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что РФ рассчитывает сохранить существующие объемы прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» в 2023 году. По трубопроводу «Дружба» нефть поступает в Венгрию, Словакию и Чехию.