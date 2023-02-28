Госдеп США усомнился в серьезности плана Китая по Украине

В Вашингтоне выразили обеспокоенность насчет мирного плана Китая по урегулированию ситуации на Украине.

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Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон обеспокоен вопросом мирного плана Китая по ситуации на Украине, так как контакты Пекина с Москвой не уравновешены схожим взаимодействием с Киевом. Дипломат подчеркнул, что это может свидетельствовать о несерьезности мирного плана, который предлагает Китай.

«Повод беспокоиться нам дает то, что Китай взаимодействует с Россией, в том числе в формате визитов высокого уровня при отсутствии симметричного взаимодействия с Украиной», - цитирует RT слова Прайса.

Кроме того, Прайс призвал китайскую сторону повлиять на Москву, чтобы убедить вторую выполнить первый принцип плана, говорящий об уважении к суверенитету и территориальной целостности государств.

Напомним, 24 февраля МИД Китая представил документ с позицией по урегулированию кризиса вокруг Украины. В частности, в плане по разрешению конфликта подчеркивается, что единственным выходом из украинского кризиса является диалог.